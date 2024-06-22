Тканевые маски: развенчание мифов и преимущества для кожи

Правда ли, что тканевая маска вытягивает влагу из кожи сразу после высыхания на лице

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Почему возникает недопонимание между производителями косметики и покупателями? Причина в конкуренции, когда производители одного продукта пытаются обманным путем внушить клиентам, что их товар лучше, чем у конкурента. Примерно такая ситуация сложилась с тканевыми масками. Десятилетиями их использовали и любили, но вдруг появились утверждения, что они не так хороши. Чаще всего пишут, что ткань вытягивает влагу обратно, если оставить маску на лице дольше указанного времени. Разберемся, так ли это.

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Если взглянуть на пору кожи под микроскопом, то можно увидеть, что она не цилиндрической формы. Пора неровная и заполнена себумом, то есть свободного места в ней мало. Влага с витаминным комплексом, попадая в поры, всасывается и питает эпидермис. Помимо этого, есть толстый роговой слой, состоящий из омертвевших кератиноцитов, в котором "застревает" еще больше сыворотки из маски, чем в самих порах.

Как кожа может отдавать влагу обратно, если не из пор и рогового слоя? Испарением? Но температура кожи под тканевой маской не может подняться выше, чем на пару градусов, что недостаточно для потоотделения и испарения влаги.

Структура маски также помогает терморегуляции. Она обычно сделана из гидрогеля или целлюлозы, дышащих материалов, которые не задерживают воздух. Кожа не испаряет влагу, если не получает сигнал о повышенной температуре. Поэтому страшного парникового эффекта, о котором говорят некоторые недобросовестные косметологи, быть не может.

Кроме того, тканевые маски удобны и герметичны. Их можно взять с собой в самолет или на отдых, они легкие и поместятся в любую сумочку. Герметичность предотвращает порчу маски и образование бактерий. В отличие от баночных масок, тканевые маски используются один раз и сразу выбрасываются, что исключает занесение бактерий. Таким образом, тканевые маски обладают множеством преимуществ.