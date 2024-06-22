Тканевые маски: развенчание мифов и преимущества для кожи

Почему возникает недопонимание между производителями косметики и покупателями? Причина в конкуренции, когда производители одного продукта пытаются обманным путем внушить клиентам, что их товар лучше, чем у конкурента. Примерно такая ситуация сложилась с тканевыми масками. Десятилетиями их использовали и любили, но вдруг появились утверждения, что они не так хороши. Чаще всего пишут, что ткань вытягивает влагу обратно, если оставить маску на лице дольше указанного времени. Разберемся, так ли это.
Если взглянуть на пору кожи под микроскопом, то можно увидеть, что она не цилиндрической формы. Пора неровная и заполнена себумом, то есть свободного места в ней мало. Влага с витаминным комплексом, попадая в поры, всасывается и питает эпидермис. Помимо этого, есть толстый роговой слой, состоящий из омертвевших кератиноцитов, в котором "застревает" еще больше сыворотки из маски, чем в самих порах.
Как кожа может отдавать влагу обратно, если не из пор и рогового слоя? Испарением? Но температура кожи под тканевой маской не может подняться выше, чем на пару градусов, что недостаточно для потоотделения и испарения влаги.
Структура маски также помогает терморегуляции. Она обычно сделана из гидрогеля или целлюлозы, дышащих материалов, которые не задерживают воздух. Кожа не испаряет влагу, если не получает сигнал о повышенной температуре. Поэтому страшного парникового эффекта, о котором говорят некоторые недобросовестные косметологи, быть не может.
Кроме того, тканевые маски удобны и герметичны. Их можно взять с собой в самолет или на отдых, они легкие и поместятся в любую сумочку. Герметичность предотвращает порчу маски и образование бактерий. В отличие от баночных масок, тканевые маски используются один раз и сразу выбрасываются, что исключает занесение бактерий. Таким образом, тканевые маски обладают множеством преимуществ.
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