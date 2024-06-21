Как повысить эффективность глиняной маски: лучшие добавки для вашей кожи

Что добавить в глиняную маску для повышения ее эффективности

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметическая глина состоит из минералов с небольшой примесью песка, которые мелко измельчают и высушивают перед упаковкой. Глиняные маски иногда продаются в готовом виде, но чаще всего в виде порошка, который нужно развести водой перед использованием. Но стоит ли ограничиваться обычной водой или заменить ее на другие жидкости? Рассмотрим несколько вариантов.

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Травяной настой. Идеальные травы для заваривания — ромашка, розовые лепестки и зверобой. Залейте их кипятком и оставьте на пару часов под крышкой. Разведите маску этим настоем до консистенции густой сметаны. Остатки настоя можно заморозить в формочках для льда. Такое сочетание очищения и тонизирования поможет освежить кожу с утра и подготовить ее к нанесению макияжа.

Минеральная вода. В газированной минеральной воде содержатся карбонаты, которые могут сбалансировать pH кожи, если он отклонен в кислую сторону. Лечебная минеральная вода особенно полезна, так как содержит больше питательных веществ.

Молоко. Молочные продукты содержат бифидобактерии, усиливающие увлажнение кожи. Маска, разведенная молоком, застывает медленнее, что позволяет вам не сбрызгивать ее термальной водой и заниматься своими делами.

Витаминная вода. Самодельная вода с добавлением сока лимона или таблетки витамина C осветлит кожу и уберет пигментные пятна. Витамин А или Е можно добавить для увлажнения. Однако будьте осторожны: при нанесении витаминов на кожу может возникнуть раздражение или аллергическая реакция, особенно если кожа чувствительна после загара или обветривания.