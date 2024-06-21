Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минеральная косметика: какие у нее преимущества перед обычной
Ученые обнаружили, что спиральные галактики появились раньше, чем предполагалось
Стоит ли поливать огород во время периодических дождей
Что делать, чтобы в блюдах из щавеля было меньше кислоты?
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку и собаку одним кормом
Фильм "Гладиатор 2" выйдет раньше изначальной даты премьеры
В Красном море из-за нападений хуситов увеличиваются расходы на страхование судов
Вадим Стрельбицкий: Срок службы вариатора зависит от автомобиля и стиля вождения
Северная Корея глазами российского туриста: впечатления и факты
Как повысить эффективность глиняной маски: лучшие добавки для вашей кожи

Что добавить в глиняную маску для повышения ее эффективности

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Косметическая глина состоит из минералов с небольшой примесью песка, которые мелко измельчают и высушивают перед упаковкой. Глиняные маски иногда продаются в готовом виде, но чаще всего в виде порошка, который нужно развести водой перед использованием. Но стоит ли ограничиваться обычной водой или заменить ее на другие жидкости? Рассмотрим несколько вариантов.

Что добавить в глиняную маску для повышения ее эффективности
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Травяной настой. Идеальные травы для заваривания — ромашка, розовые лепестки и зверобой. Залейте их кипятком и оставьте на пару часов под крышкой. Разведите маску этим настоем до консистенции густой сметаны. Остатки настоя можно заморозить в формочках для льда. Такое сочетание очищения и тонизирования поможет освежить кожу с утра и подготовить ее к нанесению макияжа.
  • Минеральная вода. В газированной минеральной воде содержатся карбонаты, которые могут сбалансировать pH кожи, если он отклонен в кислую сторону. Лечебная минеральная вода особенно полезна, так как содержит больше питательных веществ.
  • Молоко. Молочные продукты содержат бифидобактерии, усиливающие увлажнение кожи. Маска, разведенная молоком, застывает медленнее, что позволяет вам не сбрызгивать ее термальной водой и заниматься своими делами.
  • Витаминная вода. Самодельная вода с добавлением сока лимона или таблетки витамина C осветлит кожу и уберет пигментные пятна. Витамин А или Е можно добавить для увлажнения. Однако будьте осторожны: при нанесении витаминов на кожу может возникнуть раздражение или аллергическая реакция, особенно если кожа чувствительна после загара или обветривания.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Что делать, чтобы в блюдах из щавеля было меньше кислоты?
Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку и собаку одним кормом
Фильм "Гладиатор 2" выйдет раньше изначальной даты премьеры
В Красном море из-за нападений хуситов увеличиваются расходы на страхование судов
Вадим Стрельбицкий: Срок службы вариатора зависит от автомобиля и стиля вождения
Северная Корея глазами российского туриста: впечатления и факты
Гоша Карцев раскрыл подробности работы с Ксенией Собчак: дерзость и профессионализм
Как выбрать землю для покупки под огород
Облака стали хуже охлаждать землю днем и сильнее нагревать ее ночью
Кофе снижает риск инсульта и поддерживает работу сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников