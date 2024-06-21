Здоровый выбор: как избежать вредных компонентов в летней декоративной косметике

Факторы декоративной косметики, которые могут нанести вред коже летом

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины откровенно признаются, что им проще выйти из дома голой, чем без косметики, даже если за окном жара и даже если их тональный крем начнет потеть уже через час. Однако важно не отказываться от любимых средств декоративной косметики летом, а внимательно изучать их состав, особенно обращая внимание на компоненты, о которых мы расскажем далее.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оксид цинка, популярный компонент в декоративной косметике, абсорбирует УФ-лучи. Этот компонент может оказывать влияние на работу сальных желез, что особенно важно для обладательниц жирной кожи. Однако специалисты предупреждают: оксид цинка может разрыхлять верхний слой кожи, делая ее более уязвимой перед ультрафиолетом. Использование средств с высоким содержанием оксида цинка может привести к появлению нежелательных пигментных пятен.

Минеральные масла не рекомендуются для использования в любое время года, особенно если у вас проблемная кожа или склонность к жирному блеску. Эти масла часто присутствуют в питательных кремах и тональных основах для сухой кожи. Они способствуют забиванию пор и созданию на коже пленки, что мешает ей дышать. В летний период следует избегать средств с минеральными маслами в составе.

Отдушки также играют важную роль при выборе косметики. Часто мы не задумываемся о том, какой именно аромат добавлен в средство, но это может повлиять на кожу. Синтетические отдушки могут вызывать аллергические реакции, поэтому важно тестировать продукт перед покупкой. Яркий и химический запах может свидетельствовать о низком качестве продукта, а в жару слишком насыщенный аромат может быть особенно раздражающим.