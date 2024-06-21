Опасности лицевого массажа: что важно знать перед процедурой

Последствия лицевого массажа, о которых вам молчат

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж лица может помочь справиться с отечностью и придать коже свежесть, но только если его проводит опытный специалист. Важно знать, что о последствиях неправильного массажа косметологи редко говорят. Мы беседовали с теми, кто не только не получил ожидаемого эффекта, но и столкнулся с проблемами из-за неквалифицированного массажа.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Одна из основных опасностей — возможность передачи инфекций. Важно, чтобы специалист тщательно обрабатывал руки и инструменты. Для людей с проблемной кожей массаж может быть противопоказан, особенно при акне, так как это может ухудшить состояние кожи.

Также неквалифицированный массаж может привести к растяжению кожи и даже к развитию раннего птоза, если не соблюдаются правила проведения процедуры.