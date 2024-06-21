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Три лайфхака для объемных укладок на тонкие волосы

Три рекомендации по укладке для тонких волос

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Многие девушки мечтают о шикарной объемной прическе, но тонкие волосы часто лишены этого преимущества. Для тех, кто сталкивается с этой проблемой, стилисты предлагают несколько трендовых вариантов укладок.

Три рекомендации по укладке для тонких волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Голливудские локоны: идеальны для вечерних мероприятий или свиданий. Эти волны выглядят очень женственно и элегантно, особенно в сочетании с шелковыми нарядами. Чтобы создать голливудские локоны, используйте утюжок и начинайте завивать пряди ниже уровня мочки уха, чтобы придать волосам естественный объем.
  • Гофре: эта укладка считается классикой, и она не потеряла своей актуальности. Гофре помогает создать пышный объем, начиная от корней волос. Используйте стайлинговые средства с сильной фиксацией и щипцы для гофре на небольших прядях, чтобы достигнуть максимального объема.
  • Боковой пробор: простой лайфхак, который помогает визуально увеличить объем тонких волос. После мытья головы высушите волосы с пробором на одну сторону. Важно сделать пробор мягким и естественным, чтобы избежать неестественного вида укладки.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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