Рассказ о том, как по состоянию кожи лица можно определить дефицит полезных веществ в организме может помочь выявить проблемы с витаминами и микроэлементами. Основные признаки недостатка витаминов и микроэлементов включают ломкость ногтей и волос, а также симптомы, напоминающие хроническую усталость: быструю утомляемость, сонливость, плохой аппетит, раздражительность и проблемы со сном.
Косметолог Елена Романенко объяснила, что авитаминоз — это глубокая недостаточность какого-либо витамина, а гиповитаминоз — частичная недостаточность, вызванная длительным неполноценным питанием или нарушениями всасывания вещества в организме. Дефицит витаминов может имитировать кожные заболевания, такие как высыпания и трещины.
Она предупредила о важности не пытаться восстановить баланс самостоятельно, чтобы избежать гипервитаминоза, что также может иметь серьезные последствия для кожи и общего состояния организма. Для точного определения дефицита и избытка полезных веществ необходима консультация специалиста и лабораторные исследования.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.