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Влияние недостатка витаминов на состояние кожи лица

Как по внешнему виду определить дефицит витаминов в организме

1:12
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Рассказ о том, как по состоянию кожи лица можно определить дефицит полезных веществ в организме может помочь выявить проблемы с витаминами и микроэлементами. Основные признаки недостатка витаминов и микроэлементов включают ломкость ногтей и волос, а также симптомы, напоминающие хроническую усталость: быструю утомляемость, сонливость, плохой аппетит, раздражительность и проблемы со сном.

Как по внешнему виду определить дефицит витаминов в организме
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Косметолог Елена Романенко объяснила, что авитаминоз — это глубокая недостаточность какого-либо витамина, а гиповитаминоз — частичная недостаточность, вызванная длительным неполноценным питанием или нарушениями всасывания вещества в организме. Дефицит витаминов может имитировать кожные заболевания, такие как высыпания и трещины.

Она предупредила о важности не пытаться восстановить баланс самостоятельно, чтобы избежать гипервитаминоза, что также может иметь серьезные последствия для кожи и общего состояния организма. Для точного определения дефицита и избытка полезных веществ необходима консультация специалиста и лабораторные исследования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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