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Ночной уход за волосами: пять простых советов для здоровых и красивых локонов

Как предотвратить спутывание и повреждение волос во время сна?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Как и за кожей, за волосами следует ухаживать не только днем, но и ночью. Локоны легко могут спутаться во время сна, что приводит к ломкости и сухости. Портал stylecraze.com даёт несколько рекомендаций по ночному уходу за волосами.

Как предотвратить спутывание и повреждение волос во время сна?
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Увлажнение

Это предотвратит сухость и вьющиеся волосы на следующее утро. Распылите на них воду или нанесите несмываемый кондиционер. Также подойдут кокосовое или миндальное масло. Важно не переусердствовать с количеством, чтобы не утяжелить пряди, и не ложиться спать с мокрыми волосами.

Распутывание волос

Перед сном аккуратно распутайте узлы пальцами или расческой с широкими зубцами. Это поможет сохранить порядок и предотвратит утренние трудности с расчесыванием, а также защитит волосы от повреждений.

Массаж кожи головы

После увлажнения и распутывания помассируйте кожу головы кончиками пальцев, используя кокосовое, миндальное или разбавленные эфирные масла. Это стимулирует волосяные фолликулы и улучшает кровообращение, способствуя росту волос.

Защитные причёски

Чтобы предотвратить повреждения, заплетите волосы в 2 не тугие косы. Это также сохранит форму локонов и облегчит утреннюю укладку.

Атласные наволочки

Используйте атласные наволочки, чтобы предотвратить завивание и сухость локонов. Хлопок может впитывать масла и влагу, делая волосы сухими.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить здоровье и красоту ваших волос, предотвратив сухость, ломкость и спутывание. Ночной уход — важная часть заботы о локонах, которая принесет заметные результаты.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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