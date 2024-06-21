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Секреты стильного образа: советы от стилиста Червовой

Стилист Червова поделилась тремя способами сделать любой образ более выразительным

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Аксессуары, многослойность и игра с деталями помогут сделать любой образ гораздо интереснее, рассказала стилист Лена Червова. Она подчеркнула, что чем больше аксессуаров на человеке, тем больше он привлекает к себе внимание, но не стоит перебарщивать с масштабом: крупные серьги и кольца не следует сочетать с массивным ожерельем. Тонкие браслеты в сочетании с аккуратной цепочкой всегда выглядят хорошо. Также можно экспериментировать, надев несколько украшений, например, сет колец или ожерелий, что часто выглядит красиво и небанально.

Стилист Червова поделилась тремя способами сделать любой образ более выразительным
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Еще один способ создать стильный образ — это многослойность. Например, можно надеть лонгслив, жилетку и жакет. Этот вариант подходит для прохладной погоды, а для жаркого времени года стилист советует накинуть легкую рубашку поверх платья.

Ключом к интересным образам также является стилизация. Простое сочетание футболки и джинсов может выглядеть скучно, но стоит необычно заправить футболку, добавить пояс на талии, завязать узлом или спустить рубашку на одно плечо, и вид станет совсем другим, заключила Червова.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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