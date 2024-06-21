Домашние SPA-маски из холодильника: простой уход для красоты лица

Натуральные увлажняющие маски: легко достать из холодильника

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите создать небольшой спа-ритуал дома? Загляните в холодильник — там найдутся не только продукты для желудка, но и для ухода за лицом. Однако перед использованием домашних масок важно следовать нескольким правилам. Сначала подготовьте кожу: очистите её для лучшего восприятия питательных веществ. Используйте кисточку для нанесения маски и оставляйте маски на лице не чаще пары раз в месяц, чтобы избежать переусердствования.

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Для жирной кожи подойдут маски с авокадо, белком яйца и лимоном, которые помогут регулировать выработку себума. Альтернативно можно использовать смесь авокадо с кефиром для увлажнения и матирования кожи.

Сухая кожа нуждается в питательных масках, таких как оливковое или кокосовое масло, а также йогурт и мед. Йогурт отлично очищает кожу, а мед смягчает и придает сияние. При использовании меда важно проверить, нет ли у вас аллергии на этот продукт.

Для устранения отеков на лице отлично подойдет маска с огурцом и йогуртом. Прохладный огурец снимает отеки, а йогурт увлажняет кожу.

Если вас беспокоит акне, используйте маски с корицей, куркумой или медом, которые обладают противовоспалительными свойствами. Однако помните, что некоторые из них могут окрашивать кожу, поэтому используйте средства осторожно.