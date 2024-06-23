Естественные методы ухода за кожей шеи: подтягиваем и сохраняем молодость

Как подтянуть кожу шеи: лучшие методы

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Многие часто забывают уделять внимание уходу за кожей шеи, хотя именно здесь она особенно требует заботы из-за своей тонкости и склонности к обвисанию. Для того чтобы подтянуть её, необходимы регулярные процедуры. Сегодня мы с stylecraze.com рассмотрим лучшие методы борьбы с обвисшей кожей шеи.

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Массаж горячими камнями

Считается, что массаж горячими камнями может разгладить морщины на шее и стимулировать образование коллагена, подтягивая кожу. Однако для безопасных и эффективных результатов лучше доверить эту процедуру профессионалу.

Массаж с миндальным маслом

Массаж с использованием миндального масла может улучшить упругость кожи, так как оно богато витамином Е, который помогает уменьшить морщины..

Упражнения

Одним из эффективных упражнений является регулярное растяжение и расслабление нижних мышц лица. Доктор Чакон советует жевать жвачку по 10 минут дважды в день для укрепления мышц под челюстью и шеи, предотвращая появление второго подбородка.

Принимайте коллаген

Пищевые добавки с коллагеном улучшают эластичность кожи. Проконсультируйтесь с врачом перед началом их приёма.

Избегайте парфюмерии

Духи содержат спирт, который сушит кожу и снижает её эластичность. Наносите парфюм на запястья, а не на шею.

Отшелушивайте кожу

Отшелушивание помогает удалить мертвые клетки, делая кожу свежей и молодой. Используйте физические или химические эксфолианты для шеи.

Увлажняйте кожу

Регулярное увлажнение сохраняет кожу молодой. Выбирайте качественный крем с гиалуроновой кислотой и используйте его постоянно.

Контролируйте вес

Поддержание здорового веса помогает избежать растяжения и обвисания кожи. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать её увлажненной и упругой.

Эти методы помогут вам естественным образом подтянуть кожу шеи и поддерживать её молодость и красоту.