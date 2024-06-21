Идеальная кожа без расширенных пор: советы от дерматолога Павленко

В поисках идеальной текстуры: как уменьшить расширенные поры на лице

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Широкие поры на лице являются распространенной косметологической проблемой, в которой ключевую роль играет тип кожи. Врач-дерматовенеролог и косметолог Оксана Павленко объясняет, что поры — это микроскопические отверстия волосяных фолликулов, выполняющие важные функции, такие как дыхание кожи и выделение сальных и потовых желез.

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Причины их расширения могут быть различны: от типа кожи (сухая, нормальная, жирная или комбинированная) до возрастных изменений и гормонального дисбаланса. Например, у людей с жирной или комбинированной кожей высокая активность сальных желез способствует образованию пробок, которые расширяют устья фолликулов.

Для предотвращения расширения пор и улучшения состояния кожи важно правильное домашнее уход. Это включает ежедневное очищение кожи с использованием подходящих косметических средств и регулярное отшелушивание для удаления ороговевших клеток. Кроме того, специальная косметика с себорегулирующими компонентами может помочь контролировать выработку сала и предотвращать закупорку пор.

Оксана Павленко также подчеркивает важность профессиональных косметологических процедур, направленных на улучшение текстуры кожи и сужение пор, таких как фототерапия, лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг.