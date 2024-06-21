Идеальный набор: кремовые румяна, каял и гель для бровей по Пилипенко

Визажист Пилипенко выделила три продукта, которые необходимо иметь в своей косметичке

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Мария Пилипенко подчеркнула, что в косметичке каждой женщины должны быть кремовые румяна, каял и гель для укладки бровей. Кремовые румяна, по ее мнению, могут заменить несколько других средств и помочь быстро освежить макияж. Она рекомендует наносить их на яблочки щек, губы и немного на неподвижное веко для создания свежего и отдохнувшего вида лица. Кроме того, кремовые румяна можно наносить пальцем, если нет под рукой кисточки, что упрощает процесс макияжа глаз по сравнению с сухими тенями.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

О каяле Мария отметила, что с помощью коричневого мягкого карандаша для подводки глаз легко можно создать эффект густых ресниц, достаточно лишь прорисовать пространство между ними. Она также рекомендует использовать специальный гель для укладки бровей, который придаст форму и зафиксирует ее. Для этого сначала нужно пройтись щеточкой со средством в обратном направлении роста волос, а затем дать минуту, чтобы все застыло, и уложить брови в нужную форму.