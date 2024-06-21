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Идеальные летние маски для лица: защита от шелушения и раздражения

Избежать шелушения и раздражения: как выбрать летнюю маску для лица

2:08
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Летом большинство профессиональных процедур для лица рекомендуется отложить, особенно это касается манипуляций с кислотами и лазером. Однако домашний уход в этот период должен стать особенно тщательным. Вместе с косметологом Алиной Чернышевой мы изучили, какие маски для лица должны войти в ваш бьюти-бокс до начала осени.

Избежать шелушения и раздражения: как выбрать летнюю маску для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Под воздействием солнечных лучей даже жирная кожа высыхает гораздо быстрее. Шелушение может доставлять серьезный дискомфорт и затруднять выравнивание тона кожи с помощью тональных средств. В этом случае помогут маски на основе меда. Например, можно приготовить медовую маску самостоятельно, добавив к 1 ст. л. меда четверть авокадо, смешать и нанести массу на лицо на 15 минут, затем смыть без использования спиртовых средств.

Коже после 20 лет необходима дополнительная стимуляция для поддержания упругости. Для этого подойдут маски на основе морских водорослей — ламинарии. Летом они спасут кожу от обезвоживания, мимических морщинок и тусклости. Для приготовления такой маски нужно залить листы ламинарии горячей водой и добавить чайную ложку лимонного сока, дать настояться час и нанести на лицо.

От пересушивания кожа может стать более чувствительной, появиться раздражения и мелкие сосуды. Для борьбы с этим рекомендуется использовать маску из овсянки. Перемолов овсянку в муку и залив кипятком, размешиваем до пастообразного состояния, наносим на лицо на 15 минут, смываем и протираем лицо тоником по типу кожи.

Светлая кожа подвержена пигментации летом. С этим можно бороться и даже предотвращать пигментацию, используя маски на основе огурца или петрушки. Эти компоненты обладают мощным отбеливающим эффектом, и даже легкие потемнения сходят с кожи уже после недели применения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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