Секреты стильного и практичного образа в дождливую погоду от стилиста

Стилист Майорова поделилась советами, как одеться модно и практично в дождливую погоду

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Верхняя одежда со специальной пропиткой, модели из нейлона и обработанной кожи, укороченные джинсы и юбки-миди помогут создать модный и практичный образ в дождливую погоду, об этом рассказала стилист-имиджмейкер Ольга Майорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Капычка is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Она отметила, что отличным вариантом станут укороченные или подвернутые джинсы. Сверху можно надеть белую футболку, кардиган и укороченный плащ либо трендовую "куртку рабочего". Дополнить образ стоит кепкой, чтобы защитить волосы от дождя. В качестве обуви подойдут лоферы с белыми или цветными носками.

Обувь в дождь лучше выбирать закрытую и из плотных материалов, но избегать замши, так как она впитывает влагу. Для любительниц юбок идеальной будет длина миди, чтобы подол не намокал и защищал от ветра. Образ можно дополнить туфлями на невысоком каблуке или трендовыми сапогами-слаучами.

Сверху подойдет костюмный жилет и свободный тренч либо плащ длины миди. В холодную погоду можно добавить пиджак или заменить жилет на рубашку с джемпером. Для комфортного и расслабленного образа подойдут джинсы багги, кроссовки, пуловер с V-образным вырезом и бомбер либо тренч, дополненные кепкой и сумкой через плечо.

Майорова также посоветовала верхнюю одежду со специальной пропиткой, которая защитит от дождя даже без зонта. Вещи из нейлона и кожи также хорошо справляются с осадками, но кожаные изделия необходимо обрабатывать водоотталкивающими средствами для сохранения их вида. Вещи из шерсти, замши, вельвета или шелка не рекомендуются в дождливую погоду, так как они быстро впитывают влагу и долго сохнут.