Как выбрать идеальные солнцезащитные очки: советы стилиста для любого типа внешности

Цвет волос, форма лица и стиль в одежде являются основными критериями при выборе солнцезащитных очков, считает стилист Евгения Гудошина. Она подчеркивает, что аксессуары нужно подбирать в соответствии с природными оттенками внешности, особенно с цветом волос. Брюнеткам подойдут черные, стальные или темно-коричневые модели, блондинкам — бежевые или серые, а рыжеволосым — золотистые, карамельные или коричневые оттенки.
При выборе ширины оправы следует учитывать черты лица. Тонкие или средние оправы лучше смотрятся на изящных чертах, тогда как для крупных, округлых черт подойдут модели с оправами от средних до широких. Гудошина советует придерживаться правила композиции: похожие объекты подчеркивают общее качество, поэтому, чтобы не акцентировать внимание на ширине лица, лучше выбрать оправу средней ширины.
Людям с щечками или ярко выраженным подбородком подойдут очки с вытянутыми вверх внешними уголками. Круглое лицо дополнят овальные или мягкие квадратные модели, а для вытянутого лица лучше подойдут очки с крупными стеклами. Заостренные резкие черты можно подчеркнуть модной "рубленой" формой очков, которая акцентирует графичность линий.
Чтобы очки смотрелись гармонично, стилист рекомендует выбирать модели, нижняя часть которых повторяет линию нижней челюсти, а верхняя — изгиб бровей, не скрывая их. Это делает образ более эмоциональным и открытым, тогда как модели, скрывающие брови, придают строгость и отстраненность.
Гудошина также отмечает, что очки следует подбирать в соответствии с предпочтениями в одежде. Модные спортивные очки подойдут для любителей худи и кроссовок, авиаторы — для поклонников костюмов, денима и стиля 1970-х, "кошачий глаз" — для утонченных женственных образов, а классические вэйфареры — универсальны и подходят ко всему.
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