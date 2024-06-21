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Как выбрать идеальные солнцезащитные очки: советы стилиста для любого типа внешности

Стилист Гудошина поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Цвет волос, форма лица и стиль в одежде являются основными критериями при выборе солнцезащитных очков, считает стилист Евгения Гудошина. Она подчеркивает, что аксессуары нужно подбирать в соответствии с природными оттенками внешности, особенно с цветом волос. Брюнеткам подойдут черные, стальные или темно-коричневые модели, блондинкам — бежевые или серые, а рыжеволосым — золотистые, карамельные или коричневые оттенки.

Стилист Гудошина поделилась тремя советами по выбору идеальных солнцезащитных очков
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

При выборе ширины оправы следует учитывать черты лица. Тонкие или средние оправы лучше смотрятся на изящных чертах, тогда как для крупных, округлых черт подойдут модели с оправами от средних до широких. Гудошина советует придерживаться правила композиции: похожие объекты подчеркивают общее качество, поэтому, чтобы не акцентировать внимание на ширине лица, лучше выбрать оправу средней ширины.

Людям с щечками или ярко выраженным подбородком подойдут очки с вытянутыми вверх внешними уголками. Круглое лицо дополнят овальные или мягкие квадратные модели, а для вытянутого лица лучше подойдут очки с крупными стеклами. Заостренные резкие черты можно подчеркнуть модной "рубленой" формой очков, которая акцентирует графичность линий.

Чтобы очки смотрелись гармонично, стилист рекомендует выбирать модели, нижняя часть которых повторяет линию нижней челюсти, а верхняя — изгиб бровей, не скрывая их. Это делает образ более эмоциональным и открытым, тогда как модели, скрывающие брови, придают строгость и отстраненность.

Гудошина также отмечает, что очки следует подбирать в соответствии с предпочтениями в одежде. Модные спортивные очки подойдут для любителей худи и кроссовок, авиаторы — для поклонников костюмов, денима и стиля 1970-х, "кошачий глаз" — для утонченных женственных образов, а классические вэйфареры — универсальны и подходят ко всему.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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