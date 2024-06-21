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Главные секреты макияжа для нависшего века: советы от профессионального визажиста

Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Матовые текстуры, мягкие тени, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы являются ключевыми элементами макияжа для нависшего века, объясняет профессиональный визажист-стилист Евгения Паша. Макияж при таком строении века следует выполнять на открытых глазах, смотря прямо и не поднимая брови, чтобы избежать искаженных линий теней или скрытого века.

Визажист Паша поделилась основными правилами макияжа для нависшего века
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для теней предпочтительны неяркие, неконтрастные оттенки, которые не акцентируют основную складку. Лучшим выбором будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями. Паша советует отказаться от перламутровых и блестящих текстур, так как они подчеркивают объем века, визуально выдвигая его вперед.

Длинные выразительные ресницы, такие как наращенные, обработанные сыворотками для роста, тушью с эффектом накладных ресниц или накладными пучками, помогут приоткрыть взгляд. Слегка изогнутая форма бровей также способствует созданию открытого взгляда.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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