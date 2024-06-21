Главные секреты макияжа для нависшего века: советы от профессионального визажиста

Матовые текстуры, мягкие тени, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы являются ключевыми элементами макияжа для нависшего века, объясняет профессиональный визажист-стилист Евгения Паша. Макияж при таком строении века следует выполнять на открытых глазах, смотря прямо и не поднимая брови, чтобы избежать искаженных линий теней или скрытого века.
Для теней предпочтительны неяркие, неконтрастные оттенки, которые не акцентируют основную складку. Лучшим выбором будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями. Паша советует отказаться от перламутровых и блестящих текстур, так как они подчеркивают объем века, визуально выдвигая его вперед.
Длинные выразительные ресницы, такие как наращенные, обработанные сыворотками для роста, тушью с эффектом накладных ресниц или накладными пучками, помогут приоткрыть взгляд. Слегка изогнутая форма бровей также способствует созданию открытого взгляда.
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