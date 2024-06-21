Как скрыть растяжки: эффективные методы для совершенства кожи

Как замаскировать растяжки на видимых частях тела?

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Растяжки – это естественное явление, но многие женщины стремятся их скрыть, особенно если они находятся на видимых частях тела. Сегодня мы представим два эффективных способа от stylecraze.com, которые помогут вам добиться желаемого результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Макияж для скрытия растяжек

Первый шаг – отшелушивание. Это помогает сделать кожу гладкой и подготовить её к нанесению макияжа. Используйте скраб для удаления омертвевших клеток. Затем нанесите солнцезащитный крем. Ультрафиолет может усилить видимость растяжек и вызвать гиперпигментацию. Нанесите консилер такого же оттенка, как ваша кожа. Используйте его для прикрытия растяжек, нанося тонким слоем и равномерно распределяя. Закрепите консилер пудрой. Дополнительно зафиксируйте макияж специальным спреем для долговременного сохранения результатов.

Автозагар для маскировки растяжек

Подготовьте кожу отшелушиванием. Это поможет равномерному нанесению средства. Используйте специальный лосьон с эффектом авиозагара и наносите его вдоль растяжек на коже. Дайте средству полностью высохнуть.

Другие способы скрыть растяжки

Одежда также может помочь скрыть их, например, брюки с высокой талией или рубашки с длинным рукавом. Также можно рассмотреть возможность набивания татуировки, специально разработанной для перекрытия растяжек.

Важно помнить, что растяжки – это естественное явление, которое не определяет вашу красоту. Главное – ухаживать за кожей и принимать свое тело таким, какое оно есть.