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Грязь мёртвого моря: всё о её благотворном влиянии на кожу

Маска из грязи мёртвого моря: всё о преимуществах и правильном применении

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Маска из грязи мёртвого моря изготовлена из осадков этого уникального водоема. Известно, что даже древние царицы использовали этот ингредиент для ухода за внешним видом. Она богата минералами, такими как магний, фосфаты и натрий, которые улучшают состояние кожи. Портал stylecraze.com рассказывает, о преимуществах грязи мёртвого моря и как использовать маски для лица из этого ингредиента.

Маска из грязи мёртвого моря: всё о преимуществах и правильном применении
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества грязи мёртвого моря

Очищение от токсинов

Минералы в грязевой маске помогают впитывать излишки кожного жира и загрязнения, очищая поры и способствуя детоксикации кожи.

Помощь при кожных заболеваниях

Маска может помочь в лечении кожных заболеваний, таких как розацеа и псориаз, благодаря своим увлажняющим и успокаивающим свойствам.

Отшелушивание кожи

При высыхании маска стягивает кожу, что способствует удалению омертвевших клеток и делает лицо более гладким и чистым.

Антивозрастной эффект

Регулярное использование маски помогает подтянуть кожу, уменьшить морщины и сузить поры, замедляя процесс старения.

Лечение прыщей

Маска эффективно поглощает загрязнения и излишки кожного сала, что может помочь в лечении прыщей.

Как использовать маску из грязи мёртвого моря?

  1. Нанесите равномерный слой маски на лицо, избегая области губ и глаз.
  2. Оставьте её на 20–30 минут до полного высыхания.
  3. Тщательно смойте маску теплой водой и увлажните кожу.

Риски и побочные эффекты

Маска из грязи мёртвого моря обычно безопасна, но рекомендуется провести тест на аллергию перед первым использованием. Избегайте чрезмерного применения, чтобы не вызвать раздражение кожи.

Попробуйте эту маску и оцените её благотворное воздействие на вашу кожу.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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