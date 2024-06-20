Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исаев: индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться дважды в год
В США намерены запретить программное обеспечение от Касперского
Удивительная польза вишни для здоровья
Как спасти огород от тли?
Экспорт из Армении в страны Евразийского экономического союза снизился
Породы собак, служащие в полиции и армии
Стало известно, почему кошка смотрит на хозяина во время сна
Екатерина Стриженова сообщила о наступлении астрономического лета
Эксперт Хайцеэр объяснил, почему ОСАГО не требуется при регистрации авто
Советы профессионала: как выбрать идеальный тональный крем и консилер

Визажист Никитина поделилась советами по быстрому подбору тонального средства

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина поделилась полезными советами по быстрому подбору идеального тонального крема и консилера. Она подчеркнула, что ключевым шагом является определение желаемого эффекта на коже, такого как сияющий, матовый или натуральный финиш. Никитина отметила, что матовые средства обычно наиболее стойкие благодаря их особому составу. Описание финиша и плотности покрытия можно найти на упаковке или у консультанта.

Визажист Никитина поделилась советами по быстрому подбору тонального средства
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Для проблемной кожи рекомендуется выбирать кремы с плотным покрытием, однако в целом тренд на естественность и натуральность популярен, поэтому предпочтение стоит отдать средствам средней или легкой плотности. Никитина также отметила, что даже самый плотный крем можно нанести тонким слоем для легкости и естественного вида.

Самый сложный этап — подбор подходящего оттенка. Визажист советует тестировать продукты на области нижней челюсти, так как там чаще всего находится средний оттенок кожи. Нужно подобрать несколько смежных оттенков и выбрать тот, который практически незаметен на коже.

Если требуется консилер, то рекомендуется выбирать его того же бренда и серии, что и тональный крем, так как производители часто используют одинаковую нумерацию оттенков. В случае необходимости цветовой коррекции (например, для синячков под глазами), важно выбрать консилер с соответствующим подтоном.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику
Последние материалы
Тренер Газзаев: сложно рассуждать о перспективах сборной России на Евро-2024
NASA: марсоход Preservance нашел валун, который еще не видели на Марсе
Российские пенсионеры хотят получать не меньше 48 тысяч рублей
В кинотеатрах стали показывать мультфильм "Унесённые призраками"
Врач Болибок: можно заразиться стафилококком
Хореограф рассказала, за сколько времени можно увидеть результат от тренировок барре
Визажист Никитина поделилась советами по быстрому подбору тонального средства
Врач Чуланов рассказал, в каких продуктах может скрываться ботулотоксин
Лучшая подкормка для томатов в июле
Открыт вид динозавров с самыми большими рогами среди цератопсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников