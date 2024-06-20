Советы профессионала: как выбрать идеальный тональный крем и консилер

Визажист Никитина поделилась советами по быстрому подбору тонального средства

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина поделилась полезными советами по быстрому подбору идеального тонального крема и консилера. Она подчеркнула, что ключевым шагом является определение желаемого эффекта на коже, такого как сияющий, матовый или натуральный финиш. Никитина отметила, что матовые средства обычно наиболее стойкие благодаря их особому составу. Описание финиша и плотности покрытия можно найти на упаковке или у консультанта.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Для проблемной кожи рекомендуется выбирать кремы с плотным покрытием, однако в целом тренд на естественность и натуральность популярен, поэтому предпочтение стоит отдать средствам средней или легкой плотности. Никитина также отметила, что даже самый плотный крем можно нанести тонким слоем для легкости и естественного вида.

Самый сложный этап — подбор подходящего оттенка. Визажист советует тестировать продукты на области нижней челюсти, так как там чаще всего находится средний оттенок кожи. Нужно подобрать несколько смежных оттенков и выбрать тот, который практически незаметен на коже.

Если требуется консилер, то рекомендуется выбирать его того же бренда и серии, что и тональный крем, так как производители часто используют одинаковую нумерацию оттенков. В случае необходимости цветовой коррекции (например, для синячков под глазами), важно выбрать консилер с соответствующим подтоном.