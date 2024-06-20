Мастер-класс от визажиста: секреты идеальных стрелок для загадочного взгляда

Визажист Тюменова раскрыла секреты создания прекрасных стрелок

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Эля Тюменова поделилась несколькими умными приемами для создания красивых и ровных стрелок на глазах. Она отметила, что стрелки придают взгляду загадочность, поэтому важно делать их аккуратно. По словам специалиста, для начала удобно использовать карандаш, так как он позволяет легко корректировать неровности. Однако для создания тонких линий рекомендуется работать с жидкой подводкой.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эля подчеркнула, что перед нанесением стрелок важно припудрить веки или использовать специальную базу и пудру. Она советует начинать с постановки точки карандашом или кисточкой подводки в месте окончания стрелки, затем проводить линию к началу роста ресниц и постепенно прорисовывать стрелку короткими штрихами.

Тюменова отметила, что стрелку можно остановить только до середины века для создания эффекта "распахнутого" взгляда. Протянув линию до внутреннего уголка глаза, можно добиться эффекта "кошачьего глаза".

Чтобы сделать внешний хвостик стрелки более изящным, Эля рекомендует нанести немного тонального крема или корректора на кисточку, затем аккуратно подчистить кончик стрелки короткими штрихами, направленными вверх. В завершение работы следует нанести тушь на ресницы.