Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терренс Малик закончил монтаж фильма о жизни Христа "Пути ветра"
Топ-5 советов для будущих агротуристов
Футболист Баринов пошутил о победе России на Евро
Пчелиный воск для волос: преимущества использования и советы по уходу
Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда
Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек
Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему
Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов
Удивительные способы использования раствора для контактных линз: от восстановления туши до создания цветной подводки

Использование раствора для контактных линз в макияже: шесть необычных лайфхаков

1:48
Моя семья » Красота и стиль

В мире макияжа существует множество необычных хитростей. Одна из таких — использование раствора для контактных линз не только для их хранения. Давайте рассмотрим несколько удивительных способов от stylecraze.com, которые помогут вам использовать этот продукт в своей косметической рутине.

Использование раствора для контактных линз в макияже: шесть необычных лайфхаков
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Оживите засохшую тушь

Если ваша тушь стала сухой и в ней появились комочки, добавьте 5 капель раствора для контактных линз в флакон. Это поможет восстановить её текстуру и сделает нанесение более легким и равномерным.

Интенсивные цвет теней

Смочите кисть раствором для контактных линз перед использованием теней. Этот хитрый трюк поможет сделать их цвет более ярким и насыщенным.

Восстановите подводку для глаз

Добавьте несколько капель раствора в подсохшую подводку для создания кремообразной текстуры, которая легко наносится и равномерно распределяется.

Создайте собственную цветную подводку

Смешайте свои любимые тени для век с раствором для контактных линз и создайте уникальную жидкую подводку для глаз любого цвета.

Очищение слизистой век

Используйте раствор для контактных линз для очистки слизистой глаза перед нанесением карандаша для век, чтобы макияж глаз выглядел ярче и был более насыщенным.

Удалите пятна макияжа с одежды

Раствор для контактных линз эффективен для удаления следов макияжа с ткани. Промокните пятно раствором и промойте холодной водой для идеальной чистоты.

Эти простые и удивительные способы могут значительно облегчить вам жизнь и добавить новые возможности в ваш ежедневный ритуал макияжа.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Стало известно, почему во Франции установили памятник Михаилу Боярскому
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Последние материалы
Топ-5 советов для будущих агротуристов
Футболист Баринов пошутил о победе России на Евро
Пчелиный воск для волос: преимущества использования и советы по уходу
Яна Поплавская выразила сожаление по поводу смерти Дональда Сазерленда
Рекордная температура в Мекке убила более 550 человек
Чай анчан улучшает память и укрепляет нервную систему
Стало известно, что собаки видят в телевизоре
Учёные разработали методику увеличения ёмкости натрий-ионных аккумуляторов
Эксперты рассказали, нужно ли покупать страховку молодому поколению
Почему кроты поселяются на садовых участках?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников