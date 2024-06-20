Восстановление ногтей после гель-лака: советы от эксперта для красивых и здоровых ногтей

Как восстановить ногти после удаления шеллака: рекомендации для укрепления

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может сильно повредить ногти. Анастасия Сердцева деликатно объясняет, как ускорить восстановление ногтей после снятия гель-покрытия.

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Во-первых, необходимо укоротить ногти, так как они становятся тонкими после процедуры. Эксперт рекомендует не торопиться с отращиванием и полностью отказаться от лака, чтобы не нагружать ногтевую пластину. Во-вторых, не следует сильно шлифовать ногти, так как это может еще больше их повредить. Анастасия советует ограничиться подпиливанием только самых шероховатых мест и акцентировать внимание на увлажнении и питании ногтей. Третий совет — уделить внимание кутикуле, регулярно увлажняя и питая ее специальными средствами на основе масел. Она предупреждает, что удаление кутикулы нужно делать аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Наконец, чтобы способствовать быстрому росту ногтей, эксперт рекомендует использовать ванночки с розовой солью и маслами не чаще двух раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.