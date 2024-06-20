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Эффективный уход за жирной кожей летом: рекомендации дерматолога

Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период

2:18
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Лето прекрасно тем, что кожа может чувствовать себя более увлажненной. Однако для некоторых людей теплое время года становится настоящим испытанием, так как лицо начинает лосниться. Если вы заметили, что ваша кожа становится более жирной летом, знайте, что это нормально. Сальные железы вырабатывают больше масла в теплую и влажную погоду, что вместе с потом способствует увеличению выработки жира и снижению клеточного обмена, что может привести к закупорке пор и увеличению риска появления прыщей. Однако с этим можно бороться.

Семь рекомендаций дерматолога по уходу за жирной кожей в летний период
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый шаг — сменить увлажняющий крем. Даже при высокой влажности необходимо увлажнять кожу, чтобы предотвратить сухость и раздражение. Переход на более легкий увлажняющий крем поможет сохранить поры чистыми. Добавьте в свой уход салициловую или гликолевую кислоты, которые помогут очистить поры от излишков жира. Эти активные ингредиенты можно найти в очищающих средствах, тониках или сыворотках. Начните с одного продукта и постепенно добавляйте его в уход, чтобы избежать раздражения.

Рассмотрите возможность применения ретиноидов или ретинола. Эти производные витамина А доступны как в безрецептурных, так и в рецептурных препаратах и могут уменьшить выработку жира, сужая сальные железы. Наносите их вечером и используйте солнцезащитный крем с SPF 50.

Также важно сменить солнцезащитный крем. Ищите средства на гелевой основе или легкие, не содержащие масла, которые не вызывают высыпаний. Используйте матирующие салфетки, чтобы уменьшить блеск кожи, не портя макияж. Наносите немного бронзирующей или минеральной пудры в середине дня для впитывания излишков жира.

Ищите матирующие средства, такие как праймеры, которые придают коже ровный тон и впитывают жир благодаря таким ингредиентам, как кремнезем. Некоторые из них также содержат салициловую кислоту для дополнительного контроля за жирностью. Наносите их на все лицо или только на Т-зону для контроля жирности по мере необходимости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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