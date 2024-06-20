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Секреты экспертов: как быстро отрастить длинные и здоровые волосы

Советы эксперта для быстрого роста волос

3:00
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Иногда короткие стрижки надоедают, и мы решаем отращивать волосы. Как только они достигнут длины ниже лопаток, снова возникнет мысль о визите к парикмахеру, но это будет нескоро. Что же нужно делать, чтобы отрастить здоровые, длинные и красивые волосы? Делимся секретами.

Советы эксперта для быстрого роста волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подберите правильную расческу, которая должна хорошо распутывать пряди и массировать кожу головы для улучшения циркуляции. Возможно, понадобятся две, а то и три хорошие расчески: одна с редкими зубьями для бережного расчесывания спутанных после мытья волос, другая для укладки, и массажная щетка, которую применяйте по пять-семь минут перед сном. Помните: кудрявые и пористые волосы расчесывайте влажными, а прямые — почти сухими.

Выберите правильный шампунь и бальзам. Часто ошибаются, подбирая средства по типу волос, а не кожи головы. Если кожа головы жирная, а волосы сухие, шампунь для сухих волос усугубит жирность и лишит луковицы питания. Лучше использовать шампунь, который бережно очищает кожу головы от сала и отмерших клеток, глубоко увлажняя. Выбирайте продукты, не утяжеляющие волосы, чтобы прическа оставалась объемной и подвижной после укладки.

Используйте маску для волос. Для ускорения роста длинных волос подходят концентраты в ампулах или маски, воздействующие на фолликулы. Попробуйте старинные рецепты с перцем, куркумой или имбирем, добавив витамины А и Е, эфирное масло розмарина или касторовое масло, никотиновую кислоту и базовое масло (кокосовое, репейное или масло жожоба). Нанесите смесь на корни, втирайте в кожу головы, накройте пленкой и полотенцем для усиления эффекта. Через полчаса смойте шампунем.

Принимайте витамины. Комплексы витаминов В, А и Е важны для здоровых волос, кожи и ногтей. Лучше выбрать витамины и дозировку после консультации с терапевтом, так как стандартные мультивитамины могут быть недостаточны. Пейте много воды, ешьте больше свежих овощей и зелени. Если вы вегетарианка, проверяйте уровень витамина В12, который важен для здоровья волос и печени, и его трудно восполнить из растительных источников.

Приобретите шелковую наволочку, так как натуральный шелк снимает статическое электричество, помогая сохранить локоны гладкими и блестящими. Некоторые утверждают, что после сна на такой подушке голова болит реже.

Регулярно обновляйте кончики волос. Это не ускорит их рост, но уберет посеченные кончики, которые появляются из-за неправильного расчесывания или тугих резинок. Волосы будут расти плотными и крепкими, не расслаиваясь.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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