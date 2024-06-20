Как матча помогает в снижении веса: уникальные свойства и преимущества для здоровья

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Чай матча для похудения: преимущества и рецепт приготовления

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Чай матча, известный своими уникальными свойствами, стал популярным средством для похудения. Высококачественная матча выращивается в японском регионе Удзи. Растения защищают бамбуковыми шторами, пропуская только 20% солнечного света, что повышает уровень хлорофилла в листьях. Затем их собирают, готовят на пару, сушат и измельчают в порошок. Давайте вместе с порталом stylecraze.com рассмотрим, как этот чай способствует похудению.

Чай матча для похудения: преимущества и рецепт приготовления
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Низкое содержание калорий

В 2 чайных ложках матчи содержится всего около 15 калорий. Она богата антиоксидантами, такими как витамин С, полифенолы и флавоноиды, что делает её эффективной в борьбе с лишним весом.

Богат антиоксидантами

Матча содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), мощный антиоксидант, который помогает выводить токсины, повышать иммунитет и уменьшать воспаление, ускоряя процесс похудения.

Повышает метаболизм

Катехины в чае улучшают метаболизм, что способствует более эффективному сжиганию жира. Это особенно полезно во время и после тренировок.

Сжигает жир

Матча увеличивает термогенез организма с 8-10% до 35-43%, что помогает эффективнее сжигать жир и улучшать выносливость при физических нагрузках.

Балансирует уровень глюкозы в крови

Пищевые волокна в матча помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая переедание и снижая риск развития диабета.

Снижает стресс

Матча богат антиоксидантами, которые снижают уровень кортизола, помогая уменьшить воспаление и предотвратить увеличение веса, особенно в области живота.

Обеспечивает энергию

Матча повышает уровень энергии и внимательность, что делает вас более активным и помогает поддерживать физическую активность, необходимую для похудения.

Помогает в детоксикации

Антиоксиданты в чае помогают выводить токсины, что способствует очищению организма и предотвращает накопление лишнего веса.

Как приготовить чай матча?

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка порошка матча
  • 60-70 мл горячей (но не кипящей) воды

Инструкции:

  1. Просейте чай матча в чашку, чтобы избежать комочков.
  2. Добавьте немного горячей воды и взбейте венчиком до образования пенки.
  3. Налейте оставшуюся воду и снова взбейте.
  4. Наслаждайтесь свежеприготовленным чаем матча.

Включите этот полезный напиток в свой ежедневный рацион и наслаждайтесь его многочисленными преимуществами на пути к стройности и здоровью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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