Как матча помогает в снижении веса: уникальные свойства и преимущества для здоровья

Чай матча, известный своими уникальными свойствами, стал популярным средством для похудения. Высококачественная матча выращивается в японском регионе Удзи. Растения защищают бамбуковыми шторами, пропуская только 20% солнечного света, что повышает уровень хлорофилла в листьях. Затем их собирают, готовят на пару, сушат и измельчают в порошок. Давайте вместе с порталом stylecraze.com рассмотрим, как этот чай способствует похудению.
В 2 чайных ложках матчи содержится всего около 15 калорий. Она богата антиоксидантами, такими как витамин С, полифенолы и флавоноиды, что делает её эффективной в борьбе с лишним весом.
Матча содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), мощный антиоксидант, который помогает выводить токсины, повышать иммунитет и уменьшать воспаление, ускоряя процесс похудения.
Катехины в чае улучшают метаболизм, что способствует более эффективному сжиганию жира. Это особенно полезно во время и после тренировок.
Матча увеличивает термогенез организма с 8-10% до 35-43%, что помогает эффективнее сжигать жир и улучшать выносливость при физических нагрузках.
Пищевые волокна в матча помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая переедание и снижая риск развития диабета.
Матча богат антиоксидантами, которые снижают уровень кортизола, помогая уменьшить воспаление и предотвратить увеличение веса, особенно в области живота.
Матча повышает уровень энергии и внимательность, что делает вас более активным и помогает поддерживать физическую активность, необходимую для похудения.
Антиоксиданты в чае помогают выводить токсины, что способствует очищению организма и предотвращает накопление лишнего веса.
Включите этот полезный напиток в свой ежедневный рацион и наслаждайтесь его многочисленными преимуществами на пути к стройности и здоровью.
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