Эффективные методы ухода за сухой кожей: советы и рекомендации

Храните крем в прохладном месте и другие секреты эффективного увлажнения кожи

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухость кожи возникает, когда она теряет влагу, что может быть вызвано частым умыванием, использованием жесткого мыла, старением или определенными заболеваниями. В холодных климатах это часто связано с сухим зимним воздухом. Однако сухую, шелушащуюся кожу не обязательно принимать как неизбежность — существуют методы, которые помогут справиться с этой проблемой.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первым шагом к лечению сухой кожи является изменение привычек, а не только подбор косметики: используйте увлажнитель воздуха зимой, устанавливая его на 60%, чтобы увлажнить кожу. Принимайте короткий душ (5-10 минут) один раз в день, используя теплую, а не горячую воду, чтобы не нарушать липидный баланс кожи. Минимизируйте использование мыла, особенно дезодорирующего, парфюмированного и спиртосодержащих продуктов. Лучше использовать гель для умывания с мягким pH.

Будьте нежны с кожей: не используйте жесткие щетки или мочалки, после ванны промокайте кожу бумажным полотенцем, а для отшелушивания используйте гель и силиконовую щеточку или кислотные маски. В холодное время года необходимо использовать увлажняющие кремы, которые создают барьер между кожей и сухим воздухом. Качественный крем должен содержать увлажнители (керамиды, глицерин, сорбит, гиалуроновую кислоту и лецитин), которые помогают притягивать влагу; окклюзионные компоненты (вазелин, силикон, ланолин и масла), которые удерживают влагу внутри кожи; и смягчающие вещества (масла, вода и эмульгатор), которые обеспечивают легкую текстуру и удобство нанесения. Чем гуще и жирнее продукт, тем лучше он увлажняет.

Вазелин и его растительные заменители, а также увлажняющие масла, такие как растительные масла, являются одними из самых эффективных и недорогих средств. Поскольку они не содержат воды, их лучше наносить на влажную кожу после купания.

Для максимальной эффективности крем следует хранить в холодильнике и набирать чистой лопаточкой. Холодный крем оказывает термический эффект на кожу, расслабляя мышцы и осветляя сосудистые сеточки. Наносите крем 1-2 раза в день после умывания и нанесения тоника. Для лица достаточно капли крема размером с горошину, которая распределится тонким слоем благодаря силиконам. Если собираетесь выйти на улицу, промокните остатки крема бумажным полотенцем. В других случаях дайте крему полностью впитаться в течение 3-5 минут.