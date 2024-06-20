Эффективный уход за жирной кожей летом: советы косметолога

Жирная кожа требует особенного ухода, особенно в летний период, когда работа сальных желез усиливается. Косметолог Александра Кузнецова поделилась важными правилами для ухода за таким типом кожи.
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Очищение: летом рекомендуется использовать гель для очищения с салициловой кислотой, особенно вечером. Это поможет бороться с излишком жира, сохраняя кожу чистой и здоровой. Избегайте частого использования масок с кислотами, чтобы избежать риска пигментации.
Увлажнение: для обезвоженной жирной кожи важно увлажнять ее дважды в день. Вечером используйте крем или эмульсию, подходящие по типу кожи, а днем выбирайте менее плотные средства, подходящие как база под макияж. Матирующий крем также может быть полезным для контроля жирного блеска, но избегайте слишком сильного пересушивания.
Мезотерапия в салоне: для эффективного ухода можно рассмотреть мезотерапию с гиалуроновой кислотой несколько раз за лето. Это поможет улучшить упругость кожи, снизить жирный блеск и разгладить морщины. Перед процедурой важно проконсультироваться с косметологом для выбора подходящего состава коктейля.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.