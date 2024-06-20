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Эффективный уход за жирной кожей летом: советы косметолога

Правила эффективного матирования жирной кожи в летний сезон

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Жирная кожа требует особенного ухода, особенно в летний период, когда работа сальных желез усиливается. Косметолог Александра Кузнецова поделилась важными правилами для ухода за таким типом кожи.

Правила эффективного матирования жирной кожи в летний сезон
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic
  • Очищение: летом рекомендуется использовать гель для очищения с салициловой кислотой, особенно вечером. Это поможет бороться с излишком жира, сохраняя кожу чистой и здоровой. Избегайте частого использования масок с кислотами, чтобы избежать риска пигментации.
  • Увлажнение: для обезвоженной жирной кожи важно увлажнять ее дважды в день. Вечером используйте крем или эмульсию, подходящие по типу кожи, а днем выбирайте менее плотные средства, подходящие как база под макияж. Матирующий крем также может быть полезным для контроля жирного блеска, но избегайте слишком сильного пересушивания.
  • Мезотерапия в салоне: для эффективного ухода можно рассмотреть мезотерапию с гиалуроновой кислотой несколько раз за лето. Это поможет улучшить упругость кожи, снизить жирный блеск и разгладить морщины. Перед процедурой важно проконсультироваться с косметологом для выбора подходящего состава коктейля.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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