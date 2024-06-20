Забота о коже летом: советы от эксперта

Как правильно ухаживать за кожей после пребывания на солнце

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Летний сезон не за горами, и многие уже готовятся к нему, посещая солярии для придания коже здорового загара. Однако дерматолог Вера Петренко предупреждает, что УФ-лучи всегда оставляют следы на коже. Она дает рекомендации, как избежать проблем после длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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Увлажнение кожи: даже если ваша кожа выглядит идеально без воспалений и шелушений, важно использовать хорошее увлажняющее средство летом. Вера объясняет, что игнорирование этого может привести к развитию гиперкератоза и другим проблемам, таким как угри и обезвоживание. Увлажнять кожу после загара следует ежедневно.

Защита от солнца: когда кожа приобретает бронзовый оттенок, многие считают, что защитные средства от УФ-лучей уже не нужны. Однако Вера утверждает, что во время активного загара отказываться от SPF нельзя, поскольку кожа нуждается в защите от солнечных лучей.

Очищение и отшелушивание: летом коже полезно легкое отшелушивание, особенно если она склонна к жирности. Вера советует избегать агрессивных кислот и пилингов, но рекомендует регулярно консультироваться с косметологом для подбора мягких средств, чтобы очищать кожу от омертвевших клеток раз в месяц. Для домашнего использования можно выбрать энзимную пудру или пилинг-скатку.