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Идеальная прическа для летнего образа: как выбрать идеальный стиль под ваше платье

Все в узел: выбираем прическу под основные образы лета

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь замечали, что даже самые удачные элементы гардероба, которые вы так тщательно подбираете на выход летним вечером, в целом не производят "вау"-эффекта? Нередко так происходит из-за того, что вы забываете о сочетании прически и вещей, а это невероятно важно и просто легкими волнами, которые, как считается, подходят ко всему, тут не отделаться.

Все в узел: выбираем прическу под основные образы лета
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы решили создать небольшую памятку, которая призвана помочь вам не совершить ошибок при комбинации прически с летним "луком". Запоминайте или сохраняйте в закладки.

  • Классический пучок: если ваш образ уже насыщен объемом и декором, таким как платье с объемными рукавами или декором в области груди и плеч, идеальным выбором будет пучок. Он может быть легко небрежным, с некоторыми прядями, которые можно оставить свободно спереди.
  • Высокий хвост: хвост — отличный выбор для жаркого вечера, но не подойдет к любому образу. Он хорошо сочетается с платьями, закрывающими шею или наоборот, подчеркивающими декольте.
  • Голливудские локоны: эта укладка идеальна для платьев с V-образным вырезом или на тонких бретелях, особенно на волосах средней длины. Избегайте сочетания с массивными верхами или яркими акцентами в области шеи.

"Мокрая" укладка: Этот стиль подходит, если вы хотите открыть лицо, не закрывая волосы высокой прической. Идеально для демонстрации новых аксессуаров или вырезов платья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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