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Летние короткие стрижки: идеальное решение для жаркой погоды

Три модных прически для жаркого сезона

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие предпочитают простоту и легкость в укладке волос, избегая сложных вариантов для борьбы с жарой. Стилист Анна Новикова поделилась популярными короткими стрижками этого сезона, спасающими от летней знойной погоды.

Три модных прически для жаркого сезона
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Одним из вариантов является классическое каре, которое подходит практически всем. Анна советует подбирать его форму в зависимости от типа лица и предпочтений, отмечая, что рваный срез может быть отличной альтернативой для тех, кто не хочет тратить много времени на ежедневную укладку. Также важно учитывать особенности волос: в случае вьющихся волос необходимо тщательно выбирать мастера, чтобы избежать непредвиденных результатов.

Для тех, кто предпочитает еще более короткие варианты, идеальным решением может стать боб. Этот стрижка открывает шею, что придает образу утонченности, а также избавляет от перегрева в зоне шеи в жаркие дни. Анна советует ориентироваться на небрежный стиль, предпочитая естественные линии, особенно если черты лица крупные.

Еще одной популярной стрижкой, подходящей для жаркого времени, является гарсон. Этот вариант освобождает лицо от волос и не требует ежедневной укладки, благодаря чему поддерживает форму даже при легкой небрежности. Однако, следует учитывать, что для поддержания опрятного вида гарсон требует регулярных посещений мастера.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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