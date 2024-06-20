Секреты здоровых волос: как кондиционер защищает от щелочной воды под краном

Стилист Рябоконь объяснил, что вода из-под крана вредит волосам

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Из-за того, что многие не устанавливают фильтр на кран дома, вода, идущая из-под крана, является щелочной, сообщил стилист Слава Рябоконь. Он подчеркнул, что для предотвращения секущихся кончиков, сухости и ломкости волос критически важно использовать кондиционер. Стилист пояснил, что кондиционер несет на себе большую часть работы по восстановлению волос, компенсируя вред, который наносит вода. Он стабилизирует pH уровень волос, возвращая им здоровый блеск и гладкость.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рябоконь рекомендует применять кондиционер последним шагом при мытье волос. Сначала следует дважды вымыть волосы шампунем (если это не средство для глубокого очищения), затем использовать маску и завершить процесс нанесением кондиционера. Он также подчеркнул, что наносить маску и кондиционер на отжатые волосы — ошибочно. Вместо этого их следует наносить на мокрые волосы, чтобы обеспечить равномерное распределение по всей длине прядей. Стилист призвал соблюдать время выдержки средств на волосах, указанное в инструкции, чтобы достичь желаемого результата.