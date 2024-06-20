Сухой шампунь: экстренная чистота или потенциальные риски

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о приобретении сухого шампуня, особенно если все её подруги уже успели опробовать это средство. Однако, стоит ли оно того? Мы решили разобраться во всех плюсах и минусах этого косметического продукта вместе со стилистом Татьяной Золотовой.
Суть сухого шампуня заключается не в настоящей очистке волос, как большинство людей привыкли думать, а в создании иллюзии чистоты. Важно отметить, что сухой шампунь наиболее эффективен в первые дни после последнего мытья головы, долгосрочные загрязнения он не устранит.
Плюсы сухого шампуня:
Минусы сухого шампуня:
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.