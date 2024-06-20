Сухой шампунь: экстренная чистота или потенциальные риски

Преимущества и недостатки использования сухого шампуня

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о приобретении сухого шампуня, особенно если все её подруги уже успели опробовать это средство. Однако, стоит ли оно того? Мы решили разобраться во всех плюсах и минусах этого косметического продукта вместе со стилистом Татьяной Золотовой.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Суть сухого шампуня заключается не в настоящей очистке волос, как большинство людей привыкли думать, а в создании иллюзии чистоты. Важно отметить, что сухой шампунь наиболее эффективен в первые дни после последнего мытья головы, долгосрочные загрязнения он не устранит.

Плюсы сухого шампуня:

Экстренная очистка волос, когда времени не хватает.

Можно использовать для придания объема тонким волосам, заменяя пудру для объема. Важно наносить только на корни волос и избегать припудренного эффекта на длине волос.

Удобство использования в походах или в путешествиях.

Минусы сухого шампуня:

Может вызвать обезвоживание волос при регулярном использовании из-за содержания синтетических компонентов.

Вредная химия в составе сухих шампуней может закупоривать поры, особенно если у вас проблемная кожа.

Некоторые средства могут оставлять белый налет на волосах, что ухудшает внешний вид прически.