Сохранение косметики: как продлить ее срок использования

Как увеличить срок хранения косметики: советы для туши для ресниц

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сохранение косметики становится все более актуальной задачей в современных условиях. Мы часто не хотим избавляться от любимых продуктов просто потому, что они подсыхают, но есть способы продлить их жизнь. Вот несколько важных советов по хранению косметики:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Избегайте ванной комнаты: высокие температуры и влажность могут негативно сказаться на косметических средствах. Закрыть флакон или тюбик так плотно, чтобы избежать попадания влаги, практически невозможно, особенно если кто-то случайно разлее воду.

Держите вдали от холода: низкие температуры также могут испортить косметику. Например, губные помады и мягкие карандаши для глаз могут изменить текстуру при сильном охлаждении. Старайтесь избегать хранения косметики в холодильнике и не берите ее с собой на длительные прогулки в холодные дни.

Экспресс-восстановление для туши: если тушь начинает подсыхать, поместите закрытый тюбик в контейнер с теплой водой. Это поможет использовать остатки продукта до последней капли. Однако если из тюбика начинает исходить кисловатый запах, это признак порчи продукта, и его следует выбросить.

Спирт для теней: для восстановления сухих теней можно нанести немного спирта. Это поможет размягчить текстуру и восстановить продукт. После этого дайте спирту испариться, прежде чем использовать тени снова.