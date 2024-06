Сохранение косметики: как продлить ее срок использования

Your browser does not support the audio element.

Сохранение косметики становится все более актуальной задачей в современных условиях. Мы часто не хотим избавляться от любимых продуктов просто потому, что они подсыхают, но есть способы продлить их жизнь. Вот несколько важных советов по хранению косметики:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license