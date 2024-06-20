Тренды сезона: какие сумки будут в моде летом 2024 года

Стилист Софронова поделилась, какие сумки будут модными летом 2024 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра будут на пике популярности в сезоне весна-лето 2024 года, рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова. По ее словам, объемные сумки остаются очень модными. Они практичны, удобны и отлично вписываются в любой образ. Можно выбрать модель в виде объемного мешка, тоута или большого клатча, но такие сумки лучше смотрятся, когда их носят в руках, а не на плече.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen-Cheng Liu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вместе с огромными моделями в тренде также очень маленькие сумочки, которые идеально подходят для вечерних выходов или как дополнение к повседневному аксессуару — популярно носить сразу две сумочки. Актуальными будут и плетеные модели, которые можно носить не только на пляже, но и в повседневной жизни, сочетая их со строгой офисной одеждой или простым образом с джинсами и белой рубашкой.

Также стоит обратить внимание на сумки-ведра, которые выделяются своей необычной формой и удобством, позволяя носить все необходимое.