Как выбрать стильное платье на весну-лето 2024: советы стилиста

Стилист Токмаков поделилась советами по выбору идеального платья для весны и лета 2024

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе платья на весну-лето 2024 года стоит обратить внимание на удлиненные рубашки и модели с асимметричным кроем, рассказала персональный имиджмейкер-стилист Ольга Токмакова. По ее словам, платье — самый продаваемый предмет гардероба, поскольку женщины чувствуют себя в нем более привлекательными, и его проще выбрать, чем составлять образ из отдельных вещей.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом сезоне самыми модными будут платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели с асимметричным кроем, например, с бретелью на одном плече. Длинные рубашки визуально стройнят и могут носиться как накидки поверх топа с брюками. Платья с запахом делают фигуру более стройной и элегантной. Лучшей длиной является миди, заканчивающаяся в области икры, которая подходит всем. Для коротких платьев лучше выбрать А-силуэт, расширяющийся от подмышек.

Геометрические и графичные рисунки, особенно волнистые линии, предпочтительнее, чем цветочные принты, которые могут добавить безвкусицы. Облегающие модели и платья-мешки не в моде и не моделируют фигуру. Платья с множеством складок на юбке увеличивают бедра, а объемные рукава придают дополнительный визуальный объем.