Как выбрать стильное платье на весну-лето 2024: советы стилиста

При выборе платья на весну-лето 2024 года стоит обратить внимание на удлиненные рубашки и модели с асимметричным кроем, рассказала персональный имиджмейкер-стилист Ольга Токмакова. По ее словам, платье — самый продаваемый предмет гардероба, поскольку женщины чувствуют себя в нем более привлекательными, и его проще выбрать, чем составлять образ из отдельных вещей.
В этом сезоне самыми модными будут платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели с асимметричным кроем, например, с бретелью на одном плече. Длинные рубашки визуально стройнят и могут носиться как накидки поверх топа с брюками. Платья с запахом делают фигуру более стройной и элегантной. Лучшей длиной является миди, заканчивающаяся в области икры, которая подходит всем. Для коротких платьев лучше выбрать А-силуэт, расширяющийся от подмышек.
Геометрические и графичные рисунки, особенно волнистые линии, предпочтительнее, чем цветочные принты, которые могут добавить безвкусицы. Облегающие модели и платья-мешки не в моде и не моделируют фигуру. Платья с множеством складок на юбке увеличивают бедра, а объемные рукава придают дополнительный визуальный объем.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.