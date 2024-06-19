Как сэкономить на выпускном: бюджетные советы от стилистов и визажистов

Как сократить расходы во время подготовки к выпускному

4:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стоимость выпускных нарядов в 2024 году для юношей, по оценкам аналитиков, начинается от 11 640 рублей. Для девушек эта сумма значительно выше из-за дополнительных расходов на макияж, прическу и аксессуары. Стилисты и визажисты поделились советами, как сэкономить на подготовке к этому событию.

Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Attribution 4.0

Самый скромный наряд для выпускницы в России в 2024 году обойдется в среднем примерно в 19 183 рубля. В эту сумму входят платье, обувь, макияж, прическа и аксессуары. Между тем аналитики уверены, что за 11 640 рублей можно собрать бюджетный комплект для молодых мужчин, который включает костюм, белую рубашку, обувь и посещение парикмахерской.

Однако в Москве, по словам стилиста и дизайнера аксессуаров Анны Скороходовой, полный выпускной образ может стоить до 50 000 рублей, включая прическу и макияж. Тем не менее, при стратегическом планировании затраты могут быть в пределах от 7000 до 10 000 рублей.

Первым шагом, как рекомендуют эксперты, является тщательное планирование одежды, чтобы избежать импульсивных покупок. Скороходова советует молодым женщинам не выбирать объемные праздничные платья с глубокими вырезами, описывая такие фасоны как более подходящие для карнавальной тематики, а не для выпускных мероприятий. Она предлагает вечерние платья в пол или с открытой спиной и плечами, а также брючные костюмы в качестве альтернативы для тех, кто предпочитает не носить платья.

Молодым мужчинам Скороходова предлагает выбирать классический брючный костюм или сочетать разные стили, тщательно подбирая аксессуары и обувь. Она подчеркивает важность классической обуви, которая должна быть чистой и ухоженной, чтобы подчеркнуть общую элегантность наряда.

Практичная стратегия экономии денег заключается в покупке вещей, которые можно носить несколько раз. Скороходова рекомендует выбирать простые силуэты в базовых цветах без излишних украшений, чтобы эти универсальные модели можно было по-разному дополнять аксессуарами для будущих мероприятий.

Делая покупки, она советует изучить торговые площадки, где можно найти наряды на сумму от 7000 рублей. Очень важно не использовать в поисковых запросах такие ключевые слова, как "вечер" или "выпускной", чтобы избежать завышения цен. Скороходова также советует обратить внимание на нишевые российские бренды в поисках уникальных вариантов и следить за скидками.

Для тех, кто хочет выглядеть более экстравагантно, аренда платья — это и бюджетно, и удобно. Однако Скороходова предостерегает от выбора индивидуального пошива, если у вас нет доступа к квалифицированным швеям, поскольку услуги ателье в крупных городах, как правило, стоят дорого.

Что касается макияжа и причесок, то их стоимость в Москве обычно колеблется от трех до двенадцати тысяч рублей. Эксперт по макияжу и мастер международного класса из онлайн-школы макияжа Эрик Индиков считает, что добиться красивого образа на выпускной можно и в домашних условиях. Он подчеркивает важность здорового, сияющего цвета лица как основы любого макияжа.

Для создания качественного вечернего макияжа Индиков советует использовать легкие ВВ- или СС-кремы, консилер, пудру, тушь для ресниц и тени для век. Он рекомендует использовать монохромный стиль макияжа, используя такие оттенки, как розовый, бежевый, коричневый или сиреневый, для глаз, щек и губ. Сочетание текстур, таких как матовая и перламутровая, может придать изысканности общему образу.

Для создания более эффектного и текстурированного образа Индиков предлагает использовать блестки — как мелкие, так и крупные. Он также рекомендует использовать цветную тушь в умеренных количествах, чтобы эффектно подчеркнуть глаза. Чтобы подчеркнуть губы или щеки, нанесите тени для век, а затем прозрачный блеск, чтобы создать эффект блеска. Что касается прически, он советует избегать чрезмерного начесывания или сложных плетений, предпочитая простой, хорошо подходящий стиль, который соответствует форме лица, длине и густоте волос, как сообщает Москва 24.