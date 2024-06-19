Городской стиль: выбор идеальных шортов советами стилиста

Стилист Евдокимова дала советы по выбору идеальных шорт для городского стиля

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шорты из высококачественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ, придавая ему изысканность, утверждает стилист Алекса Евдокимова. При выборе такой одежды важно соблюдать несколько правил, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к неподходящему выбору, типичному для пляжного или спортивного стиля.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Идеальные для города шорты изготовлены из легких костюмных или смешанных тканей, а также из льна. Предпочтение следует отдать моделям без принтов, так как однотонные ткани часто придают образу более изысканный вид.

Джинсовые шорты также могут вписаться в городской стиль, но стоит выбирать модели из однотонного синего материала, без потертостей и с аккуратно подшитыми краями, предупредила эксперт.

Сочетать шорты рекомендуется с трикотажными топами или майками, а поверх них можно надеть легкую рубашку. Также они отлично сочетаются с пиджаками, что делает их подходящим выбором для офисного стиля, заключила стилист, как сообщает Москва 24.