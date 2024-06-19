Советы по акклиматизации: как комфортно адаптироваться к жаркому климату

Подготовка к жаре: как адаптироваться при путешествии на юг

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Большинство туристов, особенно из северных регионов, сталкиваются с проблемами адаптации в первые дни отдыха в жарком климате. Невозможно избежать этого процесса, однако важно знать, как эффективно справиться с ним. Терапевт Виталий Пресняков помогает разобраться в этом вопросе.

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Акклиматизация включает не только приспособление к изменению температуры, но и к изменениям в давлении, например, в горных районах или при смене часовых поясов на более чем четыре часа. Лишь 40% людей испытывают головокружение и усталость, остальные могут столкнуться с более серьезными проблемами.

Несмотря на то что акклиматизация чаще всего не требует медицинского вмешательства, терапевт рекомендует обращать внимание на следующие симптомы, особенно если они не исчезают в течение нескольких дней:

Учащенное сердцебиение, особенно важно для людей с гипертонией.

Повышенная температура, что может быть опасно для детей до трех лет.

Непрекращающаяся тошнота, что может сигнализировать об обезвоживании.

Резкие изменения давления.

Бессонница, длительностью более трех дней.

Если указанные симптомы продолжают беспокоить более 72 часов, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Для снижения рисков акклиматизации важно соблюдать ряд правил, таких как избегание солнечных лучей после полудня, использование солнцезащитных средств, ношение головных уборов и т. д. Также не стоит загорать перед поездкой в жаркие страны, чтобы не добавлять стресс организму.

Для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или знает о сложностях с акклиматизацией, полезно посетить врача за несколько недель до отпуска для получения рекомендаций и, возможно, комплекса витаминов для укрепления иммунитета. Также важно не игнорировать физическую активность, которая помогает поддерживать организм в тонусе.

Виталий Пресняков советует также постепенно корректировать режим сна и бодрствования, обеспечивая не менее 6 часов сна каждую ночь, чтобы минимизировать стрессовые воздействия.

Прибыв на место, важно дать себе время максимально расслабиться в первые дни, избегая сразу же интенсивных экскурсий и активного спорта. Физические нагрузки лучше отложить на середину отпуска, когда организм адаптируется к новым условиям полностью.