Секреты заботы о волосах на пляже: как сохранить красоту и здоровье локонов в отпуске

Как подготовить волосы к отпуску на пляже

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы готовитесь к пляжному отдыху, составляя капсульный гардероб и планируя эпиляцию бикини, полны предвкушения перед путешествием к морю и солнцу. Однако, важно помнить, что солнечные лучи, соленая вода и хлор могут негативно сказаться на состоянии ваших волос. Вот несколько советов стилиста, которые помогут вам и вашим локонам вернуться с отпуска восстановленными.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Перед отъездом на пляж не рекомендуется окрашивать или химически обрабатывать волосы. Это из-за того, что солнечные лучи и морская вода могут быстро вымывать краску, а пористые волосы могут накапливать минералы и хлор, что приведет к пересушенности и повреждениям.

Вместо этого, обратите внимание на уход за волосами во время вашего отпуска. Возьмите с собой ваши любимые средства по уходу в миниатюрных упаковках — это поможет сохранить их состояние без необходимости использовать местные шампуни и кондиционеры, которые могут не подойти по типу волос.

Отдайте своим волосам покой на отдыхе. Не используйте фены и другие термические устройства для укладки — позвольте волосам естественно высохнуть. После дня на солнце используйте питательные маски для восстановления волос с активными ингредиентами, которые укрепляют и восстанавливают структуру волос.

Создавайте легкие прически для волос, чтобы избежать перегрева и сохранить комфорт в жару. Используйте шпильки или резинки для простого твиста или укладки, которая подойдет как для влажных, так и для сухих волос. Добавьте аксессуары, такие как цветок или украшение для волос, для особого эффекта.