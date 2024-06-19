Бьюти-секреты перед отпуском: как быть звездой пляжа с минимальными усилиями

Перед отпуском каждая женщина мечтает выглядеть безупречно на пляже. Косметолог Виктория Шилова поделилась советами о том, какие красотные процедуры помогут подготовиться к отдыху.
Лимфодренажный массаж играет ключевую роль в борьбе с отечностью ног. Эта процедура помогает придать тонус коже всего за несколько сеансов, особенно эффективно пройти курс из пяти процедур.
Легкие пилинги необходимы для подготовки кожи к загару без риска пигментации. Газожидкостный пилинг и аквапилинг помогут справиться с гиперкератозом, не повреждая кожу.
Ламинирование ресниц и бровей — отличное решение для создания естественного объема и избавления от необходимости носить макияж на пляже.
Биоревитализация кожи рекомендуется проводить за неделю до отпуска для предотвращения грубости и увядания кожи под воздействием солнечных лучей. Эта процедура помогает коже восстановиться и подготовиться к воздействию УФ-излучения без необходимости использовать тяжелые кремы.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.