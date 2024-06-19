Бьюти-секреты перед отпуском: как быть звездой пляжа с минимальными усилиями

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Основные процедуры красоты, которые необходимы перед отпуском

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Перед отпуском каждая женщина мечтает выглядеть безупречно на пляже. Косметолог Виктория Шилова поделилась советами о том, какие красотные процедуры помогут подготовиться к отдыху.

Основные процедуры красоты, которые необходимы перед отпуском
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лимфодренажный массаж играет ключевую роль в борьбе с отечностью ног. Эта процедура помогает придать тонус коже всего за несколько сеансов, особенно эффективно пройти курс из пяти процедур.

Легкие пилинги необходимы для подготовки кожи к загару без риска пигментации. Газожидкостный пилинг и аквапилинг помогут справиться с гиперкератозом, не повреждая кожу.

Ламинирование ресниц и бровей — отличное решение для создания естественного объема и избавления от необходимости носить макияж на пляже.

Биоревитализация кожи рекомендуется проводить за неделю до отпуска для предотвращения грубости и увядания кожи под воздействием солнечных лучей. Эта процедура помогает коже восстановиться и подготовиться к воздействию УФ-излучения без необходимости использовать тяжелые кремы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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