Парфюмерный этикет: идеальные ароматы для офиса, свиданий и прогулок

Парфюмерный этикет: правила использования духов для офиса, свиданий и дома

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Вы точно встречались с ними: коллега, о приходе которой в офис становится известно задолго до её появления, ухажёр, выливший на себя пол флакона парфюма, или соседка по креслу в кинотеатре, чей аромат духов запомнился больше, чем сюжет фильма. Чтобы не оказаться в их числе, следуйте простым правилам парфюмерного этикета.

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Для офиса. Рабочий день в офисе предполагает взаимодействие с различными запахами, от цветочных духов до разогретой еды. Специалисты советуют отказаться от использования парфюма в офисе, предпочтителен нейтральный запах. Но если вы не можете обойтись без духов, выберите ненавязчивые ароматы, такие как холодный или теплый хлопок, чистота, или акватические ноты. Эти "тихие" парфюмы не имеют ярко выраженного шлейфа и будут ощущаться только вами. Наносите духи на одну точку на запястье или на яремную впадину, избегая распыления облаком.

Для свидания. На романтическом свидании парфюм обязателен, он дополняет образ и придаёт ему изюминку. Важно не переборщить: ваш аромат должен быть заметен только вблизи, например, когда ваш спутник помогает вам снять пальто или шепчет на ухо. Выбирайте тёплые, сладкие ноты, такие как ваниль, личи, розовый перец. Эти запахи привлекательны для мужчин. Нанесите немного парфюма на шею сзади и распылите облачко перед собой, чтобы аромат осел на волосах и одежде.

Для прогулки. При встречах на открытом воздухе можно экспериментировать с парфюмом. Выбирайте аромат в зависимости от погоды: чем жарче на улице, тем легче должен быть запах. Летом подойдут ароматы хлопка, жасмина, туберозы и белых цветов. Вечером можно воспользоваться кофейными или ягодными ароматами.