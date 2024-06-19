Идеальные духи: как выбрать свой аромат и почему кофе вам не поможет

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Выбор духов: почему не стоит нюхать кофейные зерна

1:48
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Коко Шанель утверждала, что женщина без духов не имеет будущего. Мы согласны с этим, считая, что у женщины не может быть слишком много духов. Но как выбрать тот, который подходит именно вам? Придерживайтесь следующего алгоритма, чтобы не потеряться в обилии ароматов.

Выбор духов: почему не стоит нюхать кофейные зерна
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Первый шаг — определение любимого семейства ароматов. Категории включают цветочные, восточные, древесно-гурманские и свежие. Понимание нот парфюмерии — верхних, средних и базовых — также важно. Верхние ноты держатся 5-15 минут, средние — 30 минут до часа, а базовые остаются на протяжении всего времени. Практика поможет вам научиться их выделять.

Концентрация аромата тоже имеет значение. Надписи EDP, EDT или EDC на флаконах указывают на это. Чем выше концентрация, тем сильнее и дольше держится аромат. Духи имеют самую высокую концентрацию, за ними следует eau de parfum, затем туалетная вода и, наконец, eau de cologne с самой низкой концентрацией.

Кофейные зерна, часто используемые в парфюмерных магазинах для "очистки" обоняния, не всегда эффективны. Парфюмер Марсель Гулов объясняет, что наше обоняние может быстро уставать, воспринимая множество сложных ароматов. Поэтому рекомендуется пробовать не более 3-5 ароматов за раз, делая перерывы, чтобы мозг успел обработать информацию. Кофейные зерна, имеющие яркий запах, лишь добавляют еще один источник информации. Лучший способ — отдохнуть, выпить воды и выйти на свежий воздух после нескольких тестов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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