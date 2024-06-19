Необычные лайфхаки: как максимально использовать консилер в макияже

Три нестандартных применения консилера: лайфхаки от визажиста

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли использовать каждое бьюти-средство по его прямому назначению, но визажисты советуют иногда отходить от правил, чтобы создать макияж, который вызывает восхищение своей оригинальностью. Сегодня мы обсудим нестандартные способы применения консилера, которые помогут вам достичь эффекта, выделяющего ваш макияж.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Контуринг. Вместо сложных палеток-скульпторов, которые трудно подобрать по оттенку и не всегда легко использовать, попробуйте следующий лайфхак: возьмите два консилера — один на тон светлее вашего натурального оттенка кожи, другой на тон темнее. С их помощью вы легко создадите свет и тень на лице. Светлый консилер с светоотражающими частицами можно использовать как хайлайтер.

Идеальные стрелки. Создание ровной стрелки на веке часто вызывает трудности, и консилер может помочь в этом деле. Возьмите тонкую скошенную кисть, нанесите на нее немного консилера и проведите линию вдоль уже готовой стрелки. Это скроет все недочеты и сделает стрелку максимально графичной.

Основа для макияжа век. База для век важна для стойкости макияжа, но часто забывается. Консилер может стать отличной альтернативой. Нанесите его тонким слоем на веко и тщательно вбейте. Это продлит стойкость макияжа глаз и предотвратит осыпание теней.