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Как быстро избавиться от жира на животе после родов: семь проверенных способов

Как похудеть в области живота после родов: советы для молодых мам

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Уменьшение жира на животе после родов — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Между уходом за новорожденным, бессонными ночами и планированием будущего, молодым мамам нужно также заботиться о своем теле и разуме. Хотя жировые отложения на животе после родов естественны, если это вас беспокоит, мы можем помочь. Ознакомьтесь с 7 советами от stylecraze.com, которые помогут справиться с послеродовым весом.

Как похудеть в области живота после родов: советы для молодых мам
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Кормите грудью

Грудное вскармливание не только укрепляет иммунитет вашего ребенка, но и способствует уменьшению жира на животе. Это помогает матке быстрее сократиться до прежних размеров.

Прогулка

Ходьба — это простое и эффективное упражнение для восстановления после родов. Гуляйте с малышом в парке, чтобы получать удовольствие от времени вместе и улучшать физическую форму.

Правильное питание

После родов важно не пропускать приемы пищи и не заменять их постоянными перекусами. Ваша диета должна быть богата микроэлементами, необходимыми для вашего здоровья и достаточной лактации. Включите в рацион зелёные листовые овощи, нежирный белок, продукты, богатые клетчаткой, сложные углеводы и полезные жиры.

Физические упражнения

Уделяйте 20–30 минут в день тренировкам. Выполняйте упражнения, такие как скручивания, планка, выпады и приседания, чтобы помочь организму вернуться в форму.

Отдых

Недостаток сна может привести к накоплению токсинов и воспалению, что способствует накоплению жира в области живота. Постарайтесь отдыхать как можно больше, особенно после кесарева сечения.

Избегайте экстремальных диет

Жёсткие ограничения в еде могут привести к недоеданию и ухудшению здоровья как матери, так и ребенка. Вместо этого поговорите с диетологом, чтобы составить сбалансированный рацион.

Используйте обертывания для живота

Обертывания для живота могут помочь подтянуть кожу и ускорить сокращение матки. Обертывания и специальные пояса могут помочь подтянуть пресс и улучшить осанку. Хотя научных доказательств их эффективности недостаточно, они могут ускорить процесс восстановления.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать процесс возвращения в форму после беременности более комфортным и эффективным. Помните, что требуется время и терпение, чтобы организм восстановился полностью.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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