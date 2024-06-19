Зодиакальный гид для макияжа: как выбрать идеальный образ по своему знаку

Косметические тенденции, соответствующие вашему знаку зодиака

Как обычно вы выбираете макияж на сегодня? Вероятно, исходя из настроения и важности события. Но что если ориентироваться на рекомендации визажистов, учитывая сочетание цветовой палитры и вашего знака Зодиака? Каждая стихия имеет свои особенности, о которых мы поговорим сегодня.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) всегда ярки и не боятся экспериментировать с макияжем. Рекомендуется использовать теплые и насыщенные оттенки теней и помады, избегая слишком темных цветов, которые могут сделать макияж тяжелым. Освежающий образ особенно важен весной.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) предпочитают естественность и легкость. Рекомендуется использовать натуральные тона и флюиды, избегая графичных линий и тяжелого покрытия. Классический "смоки" на коричневой основе добавит яркости без излишеств.

Знаки земли (Телец, Дева, Козерог) отдают предпочтение матовым оттенкам и натуральному сиянию кожи. Золотистые и песочные оттенки идеально подходят для создания теплого образа, но следует избегать ярких цветов и слишком матового покрытия, чтобы сохранить свежесть и молодость кожи.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) часто делают акцент на глазах. От "смоки" до активных стрелок, выбор техники зависит от строения глаз. Важно подобрать подходящий блеск для губ, который дополнит акцент на глазах без перегруженности.