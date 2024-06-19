Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина о конфликте Бузовой с Басковым: будь готова получать удары
Более половины россиян испытывают нехватку бесплатных парковочных мест
Украинскому игроку "Торпедо" Червякову дали российское спортивное гражданство
Роллы, которые делают в России, являются "метаболической бомбой"
В Гренландии нашли источник фосфора для возникновения жизни на Земле
Как помочь огороду в периоды частых дождей
КНДР начнёт поставлять в Россию джинсы и мультфильмы
Крем-суп из шиповника: национальное блюдо Скандинавии
"Ингосстрах" планирует оспорить санкции Великобритании
Магия тинтов для губ и щек: естественное сияние летом

Летний хит: освежающие гели и тинты для губ и щек

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь мечтали о естественном идеальном румянце, словно после бодрой прогулки на свежем воздухе, несмотря на долгий день в офисе? Или о поцелованной солнцем коже, без всякого ощущения тяжести? Если да, то вам стоит познакомиться с магией тинтов для губ и щек. Эти универсальные средства идеально подходят для придания лицу естественного сияния, особенно в летний период, когда они также освежают кожу.

Летний хит: освежающие гели и тинты для губ и щек
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Тинты для губ и щек завоевали сердца многих в мире красоты, и это не случайно. Они просты в использовании, многофункциональны и идеально подходят для создания невесомого образа без макияжа. Хороший тинт способен подарить здоровый румянец на щеках и красивый оттенок губам, делая образ целостным и естественным. Благодаря легкости, отличному смешиванию и долговечности, они становятся незаменимыми в вашей косметичке.

Многие звезды, такие как Джиджи Хадид и Хэйли Бибер, часто высказываются о своем предпочтении использовать только тинт для создания полноценного макияжа в повседневной жизни. Они наносят его как на губы, так и на щеки (прозрачные оттенки), что делает его отличным выбором для любого случая, особенно в жаркие дни.

Выбирая тинт, важно учитывать тон вашей кожи. Это поможет подобрать оттенок, который наилучшим образом дополнит ваш натуральный цвет лица. Например, светлой коже с холодным подтоном подойдут мягкие розовые, светло-коралловые и персиковые оттенки, тогда как на оливковой коже лучше смотрятся насыщенные розовые и теплые красные оттенки.

Существует несколько типов тинтов для губ и щек:

  • Гелевые тинты: на водной основе, они обеспечивают прозрачный, легко растушевываемый цвет и долго держатся.
  • Кремовые тинты: имеют более густую текстуру, обеспечивают большую пигментацию и увлажняют сухую кожу.
  • Жидкие средства: содержат много пигментов и часто идут с аппликатором для точного нанесения.
  • Тинты-стики: удобные в использовании, обычно с кремовой текстурой.

Для получения идеального естественного румянца:

  • Наносите небольшое количество тинта на яблочки щек и тщательно растушевывайте круговыми движениями.
  • Для губ наносите тинт и равномерно распределяйте его по поверхности для желаемого оттенка.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
После неожиданного русского удара в Торецке оборона ВСУ рухнула Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Последние материалы
В Гренландии нашли источник фосфора для возникновения жизни на Земле
Летний хит: освежающие гели и тинты для губ и щек
Как помочь огороду в периоды частых дождей
КНДР начнёт поставлять в Россию джинсы и мультфильмы
Крем-суп из шиповника: национальное блюдо Скандинавии
"Ингосстрах" планирует оспорить санкции Великобритании
Участники конференции Retail & Trade-2024: у худых продавцов продажи выше
Палестинские беженцы: почему их не хотят принимать арабские страны?
Мигрантам запретят работу в такси: Госдума рассмотрит этот вопрос
Эксперт Николаев допустил очистку спиртом разъёма для зарядки в смартфоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников