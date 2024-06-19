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Стилист Абабкова: как избежать ошибок и выглядеть стройнее в одежде

Стилист обозначила распространенные ошибки, которые делают силуэт визуально полнее

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Мария Абабкова, стилист, выявила несколько распространенных ошибок, которые визуально делают силуэт полнее. Она подчеркнула, что при выборе одежды необходимо избегать обтягивающих проблемные зоны моделей. Рекомендуется предпочитать просторные блузки и свободно сидящие брюки или джинсы, не заправляя верхнюю одежду в брюки, чтобы не подчеркивать недостатки талии.

Стилист обозначила распространенные ошибки, которые делают силуэт визуально полнее
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License

Также стоит избегать контрастных сочетаний цветов и крупных принтов, которые могут привлекать внимание к проблемным зонам, увеличивая их визуально. Мария Абабкова отметила важность правильного выбора длины юбок и платьев, чтобы они не заканчивались в самых широких местах икроножной мышцы. Рукава также следует подбирать так, чтобы их края не пересекали руки в самом широком месте.

Она рекомендует предпочитать одежду с распашными элементами, такими как пиджаки или кардиганы, нерасстегнутыми, чтобы создать вертикальные линии, которые визуально вытягивают силуэт. Однако если необходимо носить закрытые верха, следует выбирать однотонные комплекты верха и низа, чтобы избежать контраста, который может сделать образ короче и полнее.

Мария Абабкова подчеркнула, что эти простые советы помогут скорректировать силуэт и создать более стройный и элегантный образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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