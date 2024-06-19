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Идеальный купальник: советы стилиста Абашевой для каждой фигуры

Стилист Абашева дала рекомендации по выбору идеального купальник

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Стилистка Дина Абашева поделилась советами по выбору идеального купальника, учитывая формат отдыха и особенности фигуры. Она подчеркнула, что при выборе модели и дизайна купальника важно определить, что является приоритетом во время отпуска. Для тех, кто ценит загар и комфорт, рекомендуется выбирать минималистичные модели без излишнего декора, так как сейчас актуальны стили минимализма и асимметрии. Для создания эффектных фотографий и привлечения внимания стоит выбирать акцентные купальники с интересным дизайном, таким как модели с расцветкой металлик или с элементами декора, такими как прорези, завязки и аппликации из объемных цветов.

Стилист Абашева дала рекомендации по выбору идеального купальник
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Дина также отметила, что особое внимание нужно уделить особенностям фигуры, так как правильный выбор купальника позволяет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Например, для создания визуального эффекта пышности груди рекомендуются модели с акцентами в виде оборок, рюш или складок, а яркие и крупные принты способствуют визуальному увеличению любой части тела. Для тех, кто хочет сделать верх компактнее, стилист советует выбирать купальники с закрытыми чашками и хорошей поддержкой на косточках, а также модели с широкими лямками. Для скрытия животика подходят купальники с высокой посадкой из плотной ткани или слитные модели с контрастными принтами. Она также предупредила, что плавки с завязками могут визуально расширять бедра, поэтому они не подходят для обладательниц пышных бедер, которые хотят сделать их чуть компактнее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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