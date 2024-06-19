Как принимать душ летом, чтобы сохранить здоровье кожи: советы дерматолога

Душ: как правильно принимать его летом, чтобы снизить потоотделение

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Это был длинный и жаркий день, и вы уже второй раз принимаете душ. Был бы и третий, но в офисе плескаться нельзя, а жаль. После утренней прогулки вы вспотели и решили быстро ополоснуться, а теперь, в конце дня, готовы смыть остатки дневной грязи вместе с тревогами и проблемами. Однако частое принятие душа в течение дня может навредить вашей коже, если не следовать нескольким правилам, одобренным дерматологом.

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По словам дерматолога Ирины Куроедовой, частое принятие душа может привести к сухости кожи, так как вода лишает ее естественных масел. Это особенно важно для тех, у кого сухая или чувствительная кожа. Чтобы избежать этого, принимайте душ недолго, примерно 5-10 минут, чтобы минимизировать воздействие воды на кожу. Избегайте слишком горячей воды, так как она сушит кожу сильнее, чем теплая или прохладная. Холодная вода, наоборот, усиливает кровоток, уменьшает воспаление и сужает поры, делая кожу здоровее. Используйте мягкое очищающее средство, не содержащее сильных щелочей, чтобы не лишить кожу естественных масел и липидов. Антибактериальных средств следует избегать, так как они нарушают естественную флору кожи.

После душа вытирайтесь насухо похлопывающими движениями или просто наденьте хлопковый халат, чтобы сохранить как можно больше влаги. Нанесите увлажняющий крем, предпочтительно содержащий гиалуроновую кислоту, чтобы вернуть коже влагу. Тяжелые формулы с питательными маслами лучше оставить до зимы.