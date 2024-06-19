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Летние тренды макияжа 2024: яркие краски, сияние и естественная красота

Во всей красе и ярких красках: тренды летнего макияжа 2024 года

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Летом можно дать себе волю и использовать яркие палетки теней, цветную тушь, отложив помады строгих цветов до холодов. В компании бьюти-блогера Рии Горбуновой мы собрали самые сочные тренды макияжа этого лета.

Во всей красе и ярких красках: тренды летнего макияжа 2024 года
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Оранжевые румяна вновь в тренде, напоминая о летних закатах и коктейлях у бассейна. Они подходят для любого тона кожи, придавая макияжу сияние и теплоту. Макияж глаз в теплых тонах особенно популярен этим летом. Перламутровая кожа — хит сезона, особенно для сухой и нормальной кожи. Вместо золотистых оттенков стоит обратить внимание на холодные тона, такие как опаловые тени и перламутровый хайлайтер.

Блестящие помады возвращаются, добавляя образу свежести и молодости. Глянцевые текстуры делают губы более пухлыми и привлекательными, а яркие оттенки розового или красного придают макияжу дерзость. В тренде естественные брови: мягкие и натуральные формы подчеркивают естественную красоту лица.

Естественные брови требуют минимального ухода: достаточно заполнить пробелы и уложить их гелем. Чрезмерная коррекция может повредить рост бровей, предупреждает наш эксперт.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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